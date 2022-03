Il video di un rapporto sessuale in pieno centro a Lecce è diventato virale

AGI - Sesso in pieno centro storico a Lecce, e in città scoppia il caso. È accaduto in un distributore di bibite self-service in via degli Acaya, a pochi metri da piazza Sant'Oronzo. Due persone intente a consumare un rapporto sessuale sono state filmate da qualcuno di passaggio e il video è diventato virale sui social.

La vicenda ha scatenato sdegno e preoccupazione per le possibili derive della 'malamovida' tanto tra gli amministratori pubblici che nelle associazioni di categoria e tra gli esercenti della zona. Il consigliere comunale di maggioranza, Andrea Fiore, ha chiesto l'intervento del prefetto e delle forze dell'ordine.