In tre mesi solo un bambino su tre è stato vaccinato contro il Covid

AGI - A oltre tre mesi dall'avvio della campagna per i più piccoli, è vaccinato in Italia solo un bambino su tre. Lo conferma l'Iss nel suo report settimanale esteso. "Nella fascia 5-11 anni - si legge nel documento - in cui la vaccinazione è iniziata il 16 dicembre 2021, al 23 marzo 2022 si registra una copertura con una dose pari a 3,9% e con due dosi pari a 33,2%".