Covid: in crescita l'Rt che dopo due mesi torna sopra la quota epidemica

AGI - Ancora in crescita l'indice Rt e l'incidenza in Italia. Secondo i dati del monitoraggio settimanale, resi noti dall'Iss, l'incidenza in Italia arriva a 848 ogni 100.000 abitanti (18/03/2022 -24/03/2022) contro 725 ogni 100.000 abitanti (11/03/2022 -17/03/2022). Nel periodo 2 - 15 marzo 2022, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,12 (range 0,87 - 1,44), in aumento rispetto alla settimana precedente e con un valore superiore sopra la soglia epidemica. È la prima volta che torna sopra 1 dal 21 gennaio scorso.

In salita i ricoveri ordinari, mentre sono ancora in lieve calo le terapie intensive. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è al 4,5% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 24 marzo) vs il 4,8% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 17 marzo). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale invece sale al 13,9% contro il 12,9% della settimana precedente.