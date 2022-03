Il pupazzetto Lego di Zelensky ha fruttato 16 mila dollari in beneficenza

AGI - Citizen Brick, un distributore Lego statunitense, ha messo in vendita per beneficenza un pupazzetto che riproduce le fattezze del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, per 100 dollari e piccole bottiglie molotov per 10 dollari. I giocattoli sono andati esauriti quasi subito e l'operazione ha consentito di ricavare oltre 16.540 dollari prima che Instagram oscurasse il post che promuoveva l'iniziativa a causa delle riproduzioni dei cocktail incendiari. L'azienda di Chicago verserà i fondi a Direct Relief, un'associazione umanitaria che distribuisce farmaci e attrezzature mediche nei teatri di guerra, perché acquisti aiuti da inviare in Ucraina.