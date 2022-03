Cosa si sa delle 'nozze all'americana' tra Silvio Berlusconi e Marta Fascina

AGI - Gli inviti non sono stati ancora recapitati ma i preparativi fervono a Villa Gernetto. Nella dimora settecentesca di Gerno, frazione di Lesmo, che acquistò con l'idea di farne la sede dell'Università della libertà, Silvio Berlusconi sabato celebrerà l'unione con Marta Fascina. I due - lui 85 anni, lei 32 - hanno deciso di festeggiare il legame che dura da un paio di anni, insieme con i familiari e gli amici più stretti.

Ci saranno i figli del presidente di Forza Italia Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi; e gli amici Fedele Confalonieri e Adriano Galliani. Pochissimi gli invitati politici. Non sarebbero invitati Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Ma solo il coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani, i capigruppo azzurri di Camera e Senato, Paolo Barelli e Anna Maria Bernini, e i collaboratori più stretti del Cavaliere.

L'idea è quella di una grande festa con buffet in stile americano per celebrare, per usare le parole di Berlusconi, "il rapporto di amore, di stima e di rispetto" che lo "lega alla signora Marta Fascina". "È così profondo e solido il nostro legame che non c'è alcun bisogno di formalizzarlo con un matrimonio - ha precisato il Cavaliere, per smentire le indiscrezioni di stampa riguardo a nozze imminenti - proprio perché si tratta di un legame così profondo e cosi' importante, assieme a Marta, sto progettando per un prossimo futuro di festeggiarlo come merita, con un appuntamento che coinvolgerà i miei figli e gli amici a me cari".

In queste ore si vocifera che il Cavaliere abbia fatto dono alla fidanzata di un anello solitario di diamanti ma non ci sono conferme. Attesa quindi per le foto della torta e dell'abito della 'non sposa', che in occasioni eleganti veste spesso Alessandra Rich, stilista italiana 'expat' a Londra, amata anche dalla duchessa di Cambridge Kate Middleton (ha disegnato l'abito da sposa della moglie di Luigi Berlusconi, Federica Fumagalli).