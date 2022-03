Un uomo è morto e 3 persone sono rimaste ferite in un incidente stradale a Roma. Grave un bimbo

AGI - Incidente stradale mortale domenica alle 19 in via Ardeatina, tra il chilometro 17 e 18, in direzione fuori Roma. A scontrarsi due autovetture. Un uomo ha perso la vita e tre persone sono rimaste ferite gravemente. Tra queste, anche un bambino, portato, insieme agli altri due feriti, in ospedale in codice rosso. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco che hanno estratto i feriti dalle lamiere, gli agenti della polizia locale di Roma Capitale.

La vittima è un argentino di 52 anni che era a bordo di una Ford Fiesta ed è deceduto nell'impatto contro il muro. Feriti invece il conducente e i passeggeri di un'Alfa Romeo: alla guida un uomo italiano di 49 anni, trasportato in codice arancione all'ospedale Sant'Eugenio, mentre la passeggera, una donna italiana di 51 anni, è stata trasportata in codice rosso al San Giovanni.

Il bambino, che ha 5 anni, è stato trasportato al Bambino Gesù. Un ragazzo di 28 anni è in codice rosso al San Camillo.