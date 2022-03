Covid: la curva epidemica resta in salita, +30% di casi in 7 giorni

AGI - Si conferma in salita la curva epidemica in Italia. I nuovi casi sono 28.900, contro i 48.886 di ieri (ma oggi, come ogni lunedì, i pochi casi sono condizionati dai pochi tamponi del weekend), e soprattutto i 22.083 di lunedì scorso: un aumento su base settimanale di oltre il 30%.

I tamponi processati sono 204.877 (ieri 330.028), con un tasso di positività che cala dal 14,8 al 14,1%. I decessi sono 129 (ieri 86): le vittime totali dall'inizio della pandemia sono 156.997. Ancora in salita i ricoveri, per il secondo giorno di fila: le terapie intensive sono 2 in più (ieri +3) con 32 ingressi del giorno, e arrivano complessivamente a 518, mentre i ricoveri ordinari aumentano di ben 228 unità (ieri +6), 8.468 in tutto. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con il maggior numero di casi odierni è il Lazio con 3.739 contagi, seguita da Puglia (+3.346), Campania (+2.806), Sicilia (+2.516) e Lombardia (+2.336). I casi totali arrivano a 13.402.905. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 25.834 (ieri 36.111) per un totale che sale a 12.242.669. Ancora in aumento gli attualmente positivi, 3.735 in più (ieri +13.882), e salgono a 1.003.239, tornando sopra il milione dopo 4 giorni. Di questi 994.253 pazienti sono in isolamento domiciliare.