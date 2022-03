Gli 007 sono riusciti a salvare un ballerino pugliese a Kiev

AGI - "Giordano Signorile è libero. Noi siamo felicissimi". Lo ha scritto sui social il sindaco di Capurso, Michele Laricchia, città d'origine del ballerino 19enne che da 5 anni vive in Ucraina. Il giovane pugliese era rimasto bloccato a Kiev nel mezzo del conflitto ed è stato tratto in salvo con un'operazione portata avanti dall'intelligence in collaborazione con l'Unità di Crisi della Farnesina.

Giordano si è trasferito in Ucraina all'età di 14 anni per coltivare il suo sogno di diventare un ballerino professionista. È iscritto all'Accademia di danza di Kiev, nel quartiere Voskresenka, a circa 40 km dal centro, luogo dove si è rifugiato il giorno dello scoppio della guerra assieme ad altri due amici di origini cinesi.

Nei giorni scorsi si erano moltiplicati gli appelli di genitori e amici, affinché qualcuno andasse a prenderlo per portarlo in un luogo sicuro. La famiglia potrà riabbracciarlo presto.