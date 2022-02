Si barrica in casa e spara in un appartamento a Rho, intervengono i carabinieri del Gis

AGI - Ha sparato a più riprese quattro volte Matteo Banderali, il medico che dalle 12 si è barricato nel suo appartamento nel complesso cascina mazzina a Mazzo di Rho (Milano). Tutti i colpi sarebbero stati esplosi in casa e nessuno verso l'esterno. Da quanto appreso l'uomo non avrebbe risposto a nessuno dei tentativi di mettersi in contatto da parte dei Carabinieri della compagnia di Rho e di Milano. Sul posto sono intervenuti anche le Api, le aliquote di pronto intervento dell'Arma. Anche i Carabinieri del Gruppo Intervento Speciale sono arrivati intorno alle 18.30 a Mazzo di Rho. Da quanto appreso, i militari stanno pianificando un eventuale irruzione nell'appartamento.