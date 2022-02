In Italia 60.029 casi Covid e 322 morti. Tasso di positività al 9,9%

AGi - Ancora in calo la curva epidemica in Italia secondo i dati registrati il 22 febbraio 2022. I nuovi casi sono 60.029, contro i 24.408 di ieri (che però era lunedì, quindi pochi tamponi e pochi casi) ma soprattutto i 70.852 di martedì scorso: un calo su base settimanale del 15%, rallentato rispetto al -30% della scorsa settimana.

I tamponi processati sono 603.639, quasi triplicati rispetto ai 231.766 di ieri, tanto che il tasso di positività scende dal 10,5% al 9,9%, per la prima volta sotto il 10% quest'anno (l'ultima volta era il 29 dicembre). I decessi sono 322 (ieri 201): le vittime totali dall'inizio della pandemia sono 153.512.

Calano ancora le terapie intensive, 32 in meno (ieri -6) con 82 ingressi del giorno e scendono complessivamente a 896, e tornano a scendere anche i ricoveri ordinari, 299 in meno (ieri +91), 13.076 in tutto. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con il maggior numero di casi odierni è la Lombardia con 7.146 contagi, seguita da Lazio (+6.356), Campania (+6.116), Veneto (+6.037) e Sicilia (+5.795). I casi totali arrivano a 12.554.596. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 89.993 (ieri 50.659) per un totale che sale a 11.109.291. Per questo gli attualmente positivi sono ancora in calo, 30.178 in meno (ieri -26.376), e scendono a 1.291.793. Di questi 1.277.821 pazienti sono in isolamento domiciliare.