L'autostrada A1 è bloccata per un tir che si è ribaltato e ha perso fuoco

AGI - Un incidente ha causato la chiusura del tratto dell'A1 tra Lodi e l'allacciamento con la A58 Teem (Tangenziale est esterna di Milano), in entrambe le direzioni. Attorno alle 6.30, al km 21, un mezzo pesante che trasportava medicinale è andato in fiamme, coinvolgendo anche un'autovettura.

L'autista del tir è rimasto lievemente ferito: il mezzo pesante che procedeva verso Milano, per cause in corso di accertamento, ribaltandosi è andato in fiamme occupando anche parte della carreggiata opposta. L'incidente ha causato lunghe code in entrambe le direzioni dell'autostrada.







Chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A58 TEEM e Lodi in entrambe le direzioni. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione II Tronco di Milano di Autostrade per l'Italia. Diversi chilometri di coda in direzione di Bologna e in direzione di Milano.

Oer l'incidente è stata annullata la conferenza stampa programmata in Regione per la presentazione dei dati riguardanti l''andamento economico dell'industria e dell'artigianato lombardo nel Quarto trimestre 2021'

Chi da Milano è diretti verso Bologna è consigliato di prendere l’A58 TEMM uscire alla stazione di Vizzolo Predabissi e tramite la viabilità ordinaria rientrare in A1 a Lodi. Agli utenti che da Bologna sono diretti verso Milano si consiglia di uscire a Casalpusterlengo e dopo aver percorso la viabilità ordinaria rientrare sulla A58 TEEM a Vizzolo Predabissi.

Per le lunghe percorrenze per chi proviene da Milano e diretti verso Bologna, si consiglia di utilizzare la A4 Milano - Brescia e tramite l’A21 raggiungere l’A1 Milano - Napoli, percorso inverso per gli utenti provenienti da Bologna e diretti verso Milano.

Tamponamenti a catena tra Veneto e Fvg per una fitta nebbia sulla A4

Difficoltà nella circolazione questa mattina in A4 per una fitta nebbia – con visibilità tra i 50 e i 100 metri – che sta creando numerosi disagi nel tratto autostradale della bassa pianura veneta e friulana tra Meolo e Latisana.

Per effetto di questa condizione atmosferica, fin dalle prime ore dell’alba si sono susseguiti una serie di tamponamenti tutti di lieve entità e senza feriti: quattro incidenti si sono verificati sulla carreggiata est (direzione Trieste) tra Cessalto e Portogruaro e due sulla carreggiata ovest (direzione Venezia) tra Cessalto e San Donà.

I sinistri sono già stati in gran parte risolti grazie all'intervento del personale di Autovie e dei soccorsi stradali. Attualmente, code e rallentamenti si segnalano in particolare tra Meolo e Portogruaro in direzione Trieste e per questo – tramite i pannelli a messaggio variabile – il traffico viene reindirizzato verso il bypass A27/A28.