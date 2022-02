Scossa di terremoto nel Reggiano, magnitudo 3,6 Richter

AGI - Serie di scosse di terremoto nel Reggiano, l'ultima di magnitudo 3,6 è stata registrata alle 20,47 con epicentro nella zona di Carpineti, a una profondità di 26 chilometri. Il sisma è stato avvertito anche in provincia di Modena. In precedenza l'Ingv ne aveva segnalata un'altra di magnitudo 2,5 a Correggio, sempre in provincia di Reggio Emilia, a una profondità di 6 chilometri. Non si segnalano danni o feriti.

Nella giornata di sabato nella stessa area erano state registrate altre tre scosse, di magnitudo compresa tra 2,3 e 2,4.

Mercoledì scorso nel Reggiano erano state registrate due scosse di magnitudo 4 e 4,3 che avevano provocato qualche apprensione ma senza causare danni.