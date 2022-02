Per i non vaccinati il tasso di mortalità per il Covid è 25 volte superiore

AGI - I non vaccinati rispetto a chi ha avuto anche la dose booster hanno un tasso di ricoveri ordinari 10 volte più alto, un tasso di ricovero in terapie intensive 27 volte più alto e una mortalità 25 volte più alta. È quanto emerge dal report settimanale dell'Istituto superiore di sanità.

Il tasso di mortalità standardizzato per età, relativo alla popolazione over 12, tra il 10 dicembre 2021 e il 9 gennaio di quest'anno risulta circa otto volte più alto per i non vaccinati (78,6 decessi per 100 mila abitanti) rispetto ai vaccinati con ciclo completo da non oltre 120 giorni (9,5 decessi per 100 mila abitanti) e circa venticinque volte più alto rispetto ai vaccinati con dose aggiuntiva/booster (3,2 decessi per 100 mila abitanti).

Il tasso di ospedalizzazione standardizzato per gli over 12 tra il 17 dicembre 2021 e il 16 gennaio di quest'anno per i non vaccinati (348,2 ricoveri per 100 mila abitanti) risulta circa sei volte piu' alto rispetto ai vaccinati con ciclo completo da non oltre 120 giorni (55,6 ricoveri per 100 mila abitanti) e circa dieci volte più alto rispetto ai vaccinati con dose aggiuntiva/booster (34,8 ricoveri per 100 mila abitanti).

Il tasso di ricoveri in terapia intensiva standardizzato per età, relativo sempre alla popolazione over 12 anni, nel medesimo periodo risulta circa quattordici volte piu' alto per i non vaccinati (38,4 ricoveri in terapia intensiva per 100 mila abitanti) rispetto ai vaccinati con ciclo completo (2,8 ricoveri in terapia intensiva per 100 mila abitanti) e circa ventisette volte più alto rispetto ai vaccinati con dose aggiuntiva/booster (1,4 ricoveri in terapia intensiva per 100.000 abitanti).

L'efficacia del vaccino nel prevenire la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 è pari al 63% entro 90 giorni dal completamento del ciclo vaccinale, 51% tra i 91 e 120 giorni, 40% oltre 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale e 67% nei soggetti vaccinati con dose aggiuntiva/booster. L'efficacia nel prevenire casi di malattia severa è pari a 90% nei vaccinati con ciclo completo da meno di 90 giorni, 91% nei vaccinati con ciclo completo da 91 e 120 giorni, 85% nei vaccinati che hanno completato il ciclo vaccinale da oltre 120 giorni e 95% nei soggetti vaccinati con dose aggiuntiva/booster.