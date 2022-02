È in fin di vita il magistrato sospettato di essere il 'Corvo' del tribunale di Palermo

Pezzo aggiornato alle 17,40 del 3 gennaio 2022

AGI - È in fin di vita a Palermo l'ex magistrato Alberto Di Pisa. Passato alla storia giudiziaria dell'antimafia per la vicenda del Corvo, l'autore misterioso delle lettere anonime che avvelenarono il Palazzo di giustizia di Palermo, condannato in primo grado venne assolto in appello a Caltanissetta.