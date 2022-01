Prosegue il calo dei contagi covid in Italia con 57.712 nuovi casi e il tasso di positività sceso a 12,1%

AGI - Si rafforza il calo della curva epidemica in Italia: i nuovi casi nelle 24 ore sono 57.712, contro i 104.065 precedenti e soprattutto i 77.696 di lunedì scorso: una diminuzione settimanale che supera il 25%.

Con 478.314 tamponi, come sempre pochi il lunedì (340 mila in meno rispetto a ieri), ma un tasso di positività comunque in calo, 12,1% (ieri era al 12,7%).

I decessi sono 349, comprensivi però di 20 recuperi dalla Campania e 27 dalla Sicilia (ieri erano stati 235). Le vittime totali sono 146.498.

In leggera diminuzione le terapie intensive, 9 in meno (ieri +5) con 112 ingressi del giorno, e scendono a 1.584, mentre i ricoveri ordinari salgono di 296 unità (ieri -19), 19.913 in tutto.

È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con il maggior numero di casi odierni è l'Emilia Romagna con 8.983 contagi, seguita da Lazio (+6.615), Piemonte (+6.241), Lombardia (+5.417) e Campania (+5.062). I casi totali sono 10.983.116.

I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 108.493 (ieri 124.706), per un totale di 8.244.012. Per questo gli attualmente positivi sono ancora in calo, il piu' significativo da mesi: -51.211 (ieri -20.831) e scendono a 2.592.606. Di questi 2.571.109 pazienti sono in isolamento domiciliare.