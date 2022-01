Svaligiata la casa della deputata dem Prestipino mentre è alla Camera per il voto sul Colle

AGI - Disavventura per la deputata Pd romana Patrizia Prestipino. Mentre si trovava fuori per lavoro, prima alla Camera per la votazione giornaliera per il presidente della Repubblica e poi ad una celebrazione per il Giorno della Memoria, ignoti hanno svaligiato la sua abitazione nella Capitale. A riferirlo sui social è la stessa parlamentare dem.

"Sono tornata a casa nuova e ho trovato la casa svaligiata dai ladri e Lola e Lù (due cagnoline, ndr) mezze addormentate", scrive Prestipino.

Che aggiunge: "Io non so se questi maledetti leggeranno mai questo post ma sia chiaro che ora chiamo la Digos e insieme alle immagini della telecamera che ho sparse ovunque ricostruiamo chi sono. E vi assicuro che non avranno vita facile. Gli conviene farmi recapitare le mie cose a cui sono più affezionata. Che non sono quelle di valore. Che erano ben poche".