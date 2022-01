Calano contagi e numero di morti per il Covid, risale quello dei ricoveri

AGI - Ancora in lento calo la curva epidemica in Italia: i nuovi casi sono 138.860, contro i 171.263 di ieri e soprattutto i 149.512 di domenica scorsa. Con 927.846 tamponi, 116mila meno di ieri, ma un tasso di positività che cala dal 16,4% al 15%. In diminuzione anche i decessi, 227 (ieri 333), per un totale di 143.523 vittime dall'inizio dell'epidemia.

Tornano a salire invece i ricoveri, dopo il calo di ieri: le terapie intensive sono 9 in piu' (ieri -31) con 132 ingressi del giorno, e salgono a 1.685, mentre i ricoveri ordinari sono 185 in più (ieri -43), 19.627 in totale. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con il maggior numero di casi odierni è la Lombardia con 21.700 contagi, seguita da Emilia Romagna (+19.603), Veneto (+14.796), Lazio (+12.651) e Campania (+11.868). I casi totali salgono a 9.923.678. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 131.303 (ieri 148.756) per un totale di 7.045.249, mentre gli attualmente positivi crescono di 10.957 unita' (ieri +28.246) arrivando al picco di 2.734.906. Di questi, 2.713.594 pazienti sono in isolamento domiciliare.