Fonti governative: screening a scuola ma no Dad o vacanze più lunghe

AGI - Durante la cabina di regia che si e' svolta in mattinata a palazzo Chigi sarebbe stata chiesto al generale Figliuolo lo sforzo per uno screening eccezionale di massa per il rientro a scuola degli studenti dopo le vacanze di Natale. Ma secondo quanto viene riferito da fonti governative, non è previsto un ritorno alla Dad o di prolungare le vacanze.