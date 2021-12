Nel Lazio potrebbero tornare le mascherine all'aperto per un mese

AGI - "Se c'è una cosa che ha caratterizzato il Lazio in questo periodo è stato il tentativo di anticipare il virus per limitarne i danni, anticipare lo sviluppo del contagio. Domani valuteremo una nuova ordinanza, che proporrà l'adozione della mascherina all'aperto almeno per un mese. Credo sia un piccolo sforzo in più utile e salutare".

Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, a margine della inaugurazione del comitato elettorale di Cecilia D'Elia.

"È giusta l'ordinanza sulle mascherine all'aperto che sta preparando la Regione Lazio. Da noi ha sempre prevalso la prudenza e l'attenzione per la difesa della salute dei cittadini. Bisogna essere molto attenti per non avere chiusure più significative".

Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, a margine della inaugurazione del comitato elettorale di Cecilia D'Elia, candidata del centrosinistra alle suppletive per il collegio alla Camera del centro storico di Roma.