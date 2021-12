Crolla una palazzina nell'Agrigentino, disperse 12 persone tra cui dei bambini

AGI - Una palazzina di 4 piani, in via Galilei a Ravanusa, nell'Agrigentino, è crollata probabilmente a causa dello scoppio del tubo di un metanodotto . Si cercano 12 persone, tra cui due o tre bambini. Sul posto i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Il rogo è stato circoscritto e si è iniziato a scavare tra le macerie alla ricerca dei dispersi.

Il sindaco Carmelo D'Angelo, con una diretta Facebook, ha lanciato un appello: "Chiunque abbia autobotti e mezzi meccanici ci dia una mano. È un disastro". Alcuni residenti degli appartamenti ridotti in macerie sono riusciti a uscire illesi o lievemente feriti.

Il procuratore della Repubblica di Agrigento, Luigi Patronaggio, ha annunciato l'apertura di un'inchiesta per il crollo della palazzina.

"Sono vicino alla comunità di Ravanusa che sta vivendo momenti di apprensione in seguito all'esplosione causata da una fuga di gas", ha scritto in un messaggio ai cittadini l'arcivescovo di Agrigento, monsignor Alessandro Damiano. "Prego per quanti si stanno impegnando nel contenere il pericolo e per accertare la sperata assenza di vittime. Il Signore ci mantenga forti nella tribolazione e aperti alla speranza".