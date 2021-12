Morto travolto dal treno mentre attraversava sui binari

AGI - Un giovane di 20 anni, probabilmente di origini pakistane, è stato travolto da un treno ed è morto nel tentativo di attraversamento lungo i binari. La tragedia è avvenuta nella tarda serata di ieri nell'area ferroviaria che attraversa il porto mercantile. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Taranto e del distaccamento portuale insieme gli agenti della Polizia Ferroviaria.

Il luogo dell'incidente non è lontano dall'hotspot dei migranti allestito in un'area del porto. Stando a quanto si è appreso, la vittima, insieme a due connazionali, si era allontanata dal centro di accoglienza un paio di giorni fa, ma dopo aver girovagato per la città, pare avesse deciso con gli altri di fare rientro all'interno dell'hotspot. Per questo i tre extracomunitari avrebbero attraversato i binari in gruppo, ma il 20enne è stato travolto dal sopraggiungere del treno non riuscendo a mettersi in salvo.