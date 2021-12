Super green pass: scattati i controlli nelle stazioni e sui mezzi pubblici

AGI - "Buongiorno, prepari green pass e documento, lo controlliamo prima di salire a bordo". Da questa mattina squadre della polizia locale e di verificatori Atac sono attive al capolinea di piazza dei Cinquecento, a Roma, di fronte allo snodo ferroviario della Stazione Termini, per controllare se gli utenti del trasporto pubblico sono muniti di green pass, da oggi infatti è scattato l'obbligo.

Agenti e personale Atac sono presenti anche in altri nodi di scambio del trasporto cittadino come Anagnina e Flaminio. Gli agenti dei vigili si sono disposti in quattro di fronte alla porta centrale del 64, una delle linee cittadine più frequentate, attraversa il centro e conduce a San Pietro, in precedenza hanno verificato anche le vetture che percorrono altre tratte.

Per effettuate i controlli si forma una piccola coda che scorre velocemente. "Finora le persone sono assolutamente collaborative, può capitare un passeggero ogni 200 che fa qualche polemica, per adesso tutti avevano il green pass ed era regolare", spiega uno degli agenti.

Le squadre Atac girano accompagnate da un servizio di vigilanza privata. Al momento alla polizia locale non risultano ancora sanzioni elevate a carico di passeggeri privi della certificazione di avvenuta vaccinazione, guarigione o tampone negativo.

Analoghi controlli sono scattati in molte città italiane. A Venezia, alle ore 9 circa, non si registra alcun problema agli imbarcaderi e tra gli utenti dei mezzi pubblici in seguito all'introduzione del green pass. A dirlo è il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro nel corso di un collegamento radiofonico con Radio24. "Anche in questo momento stiamo facendo controlli in contatto diretto con le forze dell'ordine secondo quanto stabilito con prefettura, carabinieri e polizia e finora la situazione è assolutamente normale", ha spiegato.

1,3 milioni di green pass scaricati in un giorno, nuovo record AGI - Oltre 1,3 milioni di green pass scaricati nella giornata di ieri, alla vigilia dell'entrata in vigore delle nuove regole e del 'super green pass'. I certificati verdi acquisiti ieri, si legge sulla piattaforma dedicata del governo, sono stati 1.310.001. In particolare è boom proprio dei green pass scaricati dopo avvenuta vaccinazione, 968.069, mai così tanti. Quelli da tampone negativo sono stati 336.563, e quelli da avvenuta guarigione 5.369. In tutto, il totale delle certificazioni emeesse e' pari a 143.687.533

Controlli in corso a Cagliari, vertice in prefettura Situazione apparentemente tranquilla in Sardegna sul fronte dei controlli per il Green pass per chi, da oggi e fino al 15 gennaio prossimo, utilizzerà i mezzi di trasporto pubblico. Per adesso, non si hanno notizie di episodi particolari nell'area di Cagliari, anche perché il piano e le modalità dei controlli saranno illustrati questo pomeriggio dal prefetto ai vertici del Ctm, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico locale nell'area vasta cagliaritana, nei comuni di Cagliari, Quartu Sant'Elena, Monserrato, Quartucciu, Selargius, Elmas, Assemini e Decimomannu. In base a quanto è stato stabilito dal governo nazionale, anche in Sardegna potrà viaggiare sugli autobus urbani (del Ctm, Atp Sassari, ATP Nuoro e Arst Oristano) e su quelli extraurbani dell'Arst, su treni e tram di MetroCagliari e MetroSassari, sia chi è in possesso del 'Super Green Pass', ottenuto con la vaccinazione o la guarigione da Covid, sia chi ha un 'Green pass base', ricevuto dopo un tampone molecolare (valido per 72 ore) o antigenico (valido per 48 ore). L'obbligo di 'Green pass' non riguarderà i bambini con un'età inferiore ai dodici anni e le persone considerate esenti dalla campagna vaccinale, in possesso di idonea certificazione medica, rilasciata secondo i criteri definiti con la circolare del Ministero della Salute. I controlli saranno effettuati a campione e la certificazione verde - sempre secondo quanto previsto a livello nazionale - per ora, potra' essere richiesta solo dalle Forze dell'Ordine.

Sottosegretario Sasso: "Avrei evitato obbligo per i ragazzi sui mezzi pubblici" AGI - "Avrei preferito che per i ragazzi tra i 12 e 18 anni non fosse obbligatorio il green pass sui mezzi". Così il sottosegretario all'istruzione, Rossano Sasso, a Radio Capital. "Non è giusto - ha osservato - che lo studente paghi 3 volte a settimana per un tampone. Il Ministro Brunetta ha proposto la gratuita' dei test, sono d'accordo, per non gravare sulle spalle delle famiglie in un periodo cosi' delicato". Docenti no vax? "Sono poche migliaia e comunque sono contrario all'obbligatorieta'. Mi auguro che alla fine prevalga il consenso".

Rafforzati i controlli in Puglia Controlli interforze da parte di tutti i comparti della polizia, degli uomini dell'arma, fiamme gialle e polizia locale saranno in campo da oggi con l'entrata in vigore del green pass rafforzato. I piani di controllo, messi a punto dalle Prefetture pugliesi durante i comitati provinciali per la sicurezza, da oggi diventano operativi. Le attività sul territorio si rendono necessarie per la sicurezza a tutela della cittadinanza e per garantire il rispetto delle norme. Nei prossimi quaranta giorni è previsto dunque un potenziamento delle attività di verifica soprattutto per quei servizi per i quali è richiesto il green pass rafforzato: cioè ristoranti al chiuso, consumazione al tavolo nei bar, cinema, stadio, teatri, feste private e non e discoteche. I controlli saranno eseguiti a campione, specie nelle ore di punta della giornata, durante i festivi e prefestivi, soprattutto nelle aree della cosiddetta movida. Servirà invece il green pass base, che si ottiene con vaccinazione (anche una sola dose) e con il tampone, per andare al lavoro, per viaggiare in treno e in aereo e per accedere ai mezzi di trasporto pubblico locale, bus e treni regionali, e autobus, metropolitane e tram delle linee cittadine. La polizia ferroviaria, in particolare, sarà attiva proprio nelle stazioni pugliesi; altro personale sarà impiegato nei pressi delle fermate autobus. In particolare nella giornata di oggi, in occasione della festività di San Nicola a Bari, i controlli sono stati disposti maggiormente nel centro antico e ai varchi d'accesso alla Basilica.