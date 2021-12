Covid: oggi 16.632 casi e 75 morti, positività giù al 2,6%

AGI - Sono 16.632 i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 17.030 di ieri. Con 636.592 tamponi, quasi 50 mila in più, tanto che il tasso di positività cala dal 2,9% al 2,6%. I decessi sono 75 (ieri 74), per un totale di 134.152 vittime dall'inizio dell'epidemia.

Ancora in salita i ricoveri: le terapie intensive sono 24 in più (ieri +10) con 59 ingressi del giorno, e arrivano a 732, mentre i ricoveri ordinari sono 43 in piu' (ieri +87), 5.428 in tutto. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con più casi odierni è la Lombardia (+2.990), seguita da Veneto (+2.560), Lazio (+1.832), Emilia Romagna (+1.610) e Campania (+1.216). I contagi totali in Italia dall'inizio della pandemia sono 5.094.072. I guariti sono 8.988 (ieri 9.658) per un totale di 4.736.202. Ancora in rialzo il numero degli attualmente positivi, 7.564 in più (ieri +7.283) che arrivano a 223.718. Di questi, sono in isolamento domiciliare 217.558 pazienti.