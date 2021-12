Nel Lazio al via dal 13 dicembre le prenotazioni per il vaccino 5-11 anni

AGI - "Noi partiremo il 13 dicembre con le prenotazioni per i bambini tra i 5 e gli 11 anni": lo ha annunciato Alessio D'Amato, assessore alla Sanita' della Regione Lazio, dopo il via libera dell'Aifa alla vaccinazione per i bambini compresi in questa fascia di età.

"Sono 78 mini-hub con particolare accoglienza" per la presenza anche di "clown che possono alleviare e alleggerire un po' la tensione. L'assessore ha parlato ai microfoni di "Radio anch'io" su Rai Radio1.