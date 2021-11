Non vaccinata muore, positivi i due gemelli partoriti in ospedale

AGI - Oltre un mese e mezzo in rianimazione ma non ce l’ha fatta.

È morta ieri Alessandra De Rosa, 31 anni, affetta da covid, e ricoverata in terapia intensiva al Policlinico di Napoli.

La donna non era vaccinata ed era incinta di due gemelli quando a metà ottobre è arrivata in ospedale in gravi condizioni e fu sedata per non mettere in sofferenza i gemelli che nacquero prematuri.

Pesavano meno di un chilo e sono ancora positivi al Covid e anche se c’è ottimismo la situazione è comunque complicata. Questa mattina è stato celebrato il funerale nella Parrocchia Sacro Cuore di Gesù.