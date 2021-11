C'è stato un incendio a bordo di un traghetto nello stretto di Messina

AGI - Due motonavi dei vigili del fuoco sono intervenute nel pomeriggio di oggi, alle 16.30 circa, nello Stretto di Messina, dove si era verificato un principio d'incendio nella sala macchine di un traghetto in navigazione tra Messina e Villa San Giovanni. Nessuna persona a bordo è rimasta coinvolta. I vigili del fuoco, riferisce un loro tweet, hanno messo in sicurezza l'area interessata.

Principio d’#incendio #oggi intorno alle 16:30 nella sala macchine di un traghetto in navigazione tra #Messina e Villa San Giovanni (RC): l’intervento dei #vigilidelfuoco con due motonavi per mettere in sicurezza l’area interessata. Nessun persona a bordo è rimasta coinvolta pic.twitter.com/CM83SOLawL