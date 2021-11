Esplosione in una villetta nel Casertano, dispersi due anziani

AGI - Un’abitazione è crollata in via Napoli a Cancello Scalo, nel Casertano. L’esplosione si è verificata intorno alle 6,30 probabilmente per una fuoriuscita di gas. Si tratta di una villetta sue due piani abitata da due anziani.

Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Maddaloni che I vigili del fuoco che hanno individuato il punto in cui uno dei due anziani è sepolto dalle macerie. Grazie ai cani molecolari e alle grida della donna, di 74 anni, si sta scavando nel punto esatto per estrarla. All'appello manca ancora il marito.