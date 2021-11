Figliuolo acquisisce 100.000 cicli dei nuovi antivirali orali  

AGI - Il commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo ha avuto mandato dal ministero della Salute di acquisire "un quantitativo pari 50.000 cicli trattamento di farmaci antivirali orali per Covid-19 per ciascuna tipologia di Molnupiravir e Paxlovid. Per i quali si avvieranno le procedure per la stipula dei contratti e/o acquisto al fine di consentirne l’effettiva disponibilità non appena le aziende saranno in grado di fornirli". Lo rende noto la stessa Struttura Commissariale.