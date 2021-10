Il Papa e Biden hanno avuto un colloquio di 90 minuti

AGI - E' stato particolarmente lungo il colloquio tra Papa francesco ed il Presidente degli stati Uniti Joe Biden: 90 minuti. A voler stendere una classifica, è il più lungo colloquio tra un pontefice e gli ultimi presidenti americani.

Sempre Bergoglio si era intrattenuto con Barack Obama per 50 minuti, e per mezz'ora con Donald Trump (alla fine visi scuri nella foto finale). Benedetto XVI invece aveva dialogato per un'ora con George W. Bush.

Al momento dello scambio dei doni, Bergoglio ha donato a Biden un dipinto raffigurante un pellegrino e copia del Documento sulla Fratellanza Umana. Il presidente americano ha donato al Papa una casùla tessuta a mano risalente agli anni '30 del Novecento.

L'Air Force One con a bordo il presidente Usa e la First Lady Jill è atterrato a Fiumicino poco dopo le due di notte.

Quanto ai temi, al momento dell’annuncio della visita, la Casa Bianca fece sapere (erano passati pochi giorni dalle critiche sull’Afghanistan) che i colloqui avrebbero avuto al loro centro gli “sforzi basati sul rispetto per la dignità umana fondamentale, compresa la fine della pandemia, la crisi climatica e gli impegni per i poveri”. Temi, per l’appunto, che uniscono i due più che dividerli.