Cosa è il medicane che sta per abbattersi in Sicilia

AGI - Il maltempo che ha interessato la Sicilia orientale a seguito di un vortice ciclonico potrebbe riabbatersi nella giornata di venerdì sotto forma di medicane.

Si tratta di una parola di origine inglese con la quale si indica un uragano che trae origine nel mar Mediterraneo. Il termine medicane è, infatti, formato dalla fusione dei termini MEDIterranean hurriCANE "uragano mediterraneo".

I cicloni tropicali del mediterraneo, medicane, sono molto simili a quelli che si formano negli oceani. Sono caratterizzati da un sistema di bassa pressione con un nucleo caldo dove ruotano venti e piogge torrenziali.

I medicane si sviluppano per transizione tropicale, ovvero per la trasformazione dinamica e termodinamica di un ciclone extratropicale in un ciclone tropicale, anche in superfici marine con tempeature inferiori ai 26° C.