Si stacca un cavo della Sopraelevata a Genova, due feriti lievi

AGI - Un grosso fascio di cavi, probabilmente elettrici, ancorati alla strada Aldo Moro, la Sopraelevata di Genova, si è staccato nel pomeriggio per cause ancora in fase di accertamento, ferendo due persone. L'episodio si è verificato all'altezza di piazza Caricamento, a pochi metri dall'Acquario, zona di grosso flusso turistico.

I due feriti in modo lieve sono stati soccorsi dal 118 e trasportati in codice giallo all'ospedale Galliera. I vigili del fuoco e la polizia locale hanno transennato l'area per accertamenti. Nella caduta il grosso fascio di cavi, che non appartiene a E-distribuzione - come precisa una nota - una cinquantina di veicoli sono stati danneggiati. Il cavo più grosso, probabilmente responsabile del distacco degli altri, sarebbe un cavo dati. Ad essere colpite "di striscio" dai cavi anche altre due persone, oltre i due feriti soccorsi.