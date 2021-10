È aumentato il numero dei sacerdoti nel mondo, ma in Europa c'è un brusco calo

AGI - Il numero totale dei vescovi nel mondo è diminuito di 13 unità, raggiungendo quota 5.364. Mentre quello dei sacerdoti è aumentato: oggi sono 414.336 (+271). È quanto emerge dalle statistiche offerte dall'Agenzia Fides, in occasione della 95esima Giornata Missionaria Mondiale, che si celebra domenica.

In particolare, aumenta il numero dei vescovi diocesani (+12) e diminuisce quello dei vescovi religiosi (-25). I vescovi diocesani sono 4.134, mentre i vescovi religiosi sono 1.230. L'aumento del numero dei vescovi diocesani si registra in Africa (+11), Asia (+5), Europa (+4) e Oceania (+2), mentre il numero diminuisce solamente in America (-10).

Invece il numero dei vescovi religiosi diminuisce in tutti i continenti: Africa (-6), America (-7), Asia (-5), Europa (-4) e Oceania (-3).

Per quanto riguarda il numero dei sacerdoti, a segnare una diminuzione consistente ancora una volta è l'Europa (-2.608) cui si aggiungono l'America (-690) e l'Oceania (-69). Gli aumenti si registrano in Africa (+1.649) e in Asia (+1.989).

Il numero dei sacerdoti diocesani nel mondo è aumentato globalmente di 262 unità, raggiungendo il numero di 282.136, con una diminuzione, anche quest'anno, in Europa (-1.436) e in Oceania (-30). I sacerdoti diocesani sono quelli sottoposti alla guida del vescovo (una diocesi), mentre quelli religiosi rispondono sempre a dei superiori - per lo più nelle comunità - ma non vi è un'obbedienza diretta al vescovo.

Gli aumenti si registrano in Africa (+1.061), Asia (+569), America (+98). Il numero dei sacerdoti religiosi è aumentato in complesso di 9 unita', e sono 132.200. Si registrano aumenti in Africa (+588), in Asia (+1.420) e diminuiscono in Oceania (-39), in Europa (-1.172) e in America (-788).