Un ragazzo di 24 anni è morto in un incidente stradale nel Leccese

AGI - Un incidente stradale mortale, l'ennesimo in pochi giorni in provincia di Lecce, ha spezzato un'altra vita sull'asfalto. La vittima R.C., 24 anni di Spongano, viaggiava su una Ford c-max che, forse a causa della pioggia caduta per ore, si è ribaltata all'alba sulla strada provinciale che collega Spongano ad Andrano. Il ragazzo è deceduto sul colpo. L'ultima vittima della strada in provincia di Lecce, prima di questo episodio, aveva 19 anni.