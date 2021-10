Possiamo convincere chi non si è ancora vaccinato, assicura Figliuolo

AGI - "Domani (lunedì, ndr) si riunirà l'Ema e dirà qualcosa sulla terza dose. Sappiamo che in Usa la stanno facendo dagli over 65 e anche in Francia, noi aspettiamo il 4 e poi daremo indicazioni: le dosi ci sono e andremo spediti. Sto aspettando cosa dicono gli scienziati".

Il commissario all'emergenza Covid, generale Francesco Paolo Figliuolo, commenta così la possibilità di estendere la platea di chi deve ricevere la terza dose di vaccino anti-Covid.

"Abbiamo tutte le dosi per vaccinare di nuovo tutti gli italiani" ha detto, "Le dosi ci sono e si andrà spediti - ha aggiunto - abbiamo la macchina rombante dobbiamo far salire l'equipaggio a bordo". Figliuolo ha quindi ricordato che gli italiani over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale sono "42,7 milioni, pari al 79% dei vaccinabili. Nella prossima settimana si arriverà all'80%. Dobbiamo convincere e informare bene gli indecisi, c'è una fetta che può essere convinta".

"Tre milioni di over 50 non sono ancora vaccinati e c'è una fetta significativa tra forze dell'ordine e militari. Dobbiamo migliorare nella fascia 50-59 e 60-69 anni. Intanto, però, ringrazio i giovani, c'è stato un exploit nella fascia 20-29: in pochissimo tempo hanno raggiunto quasi l'80% di prime dosi".

"Per quanto riguarda le forze dell'ordine e armate - ha chiarito Figliuolo - si stanno facendo delle verifiche come quelle fatte tempo fa sul personale scolastico perché forse qualcuno si è vaccinato non come categoria o ha avuto il covid e deve ancora essere registrato. Tuttavia faremo iniziative e open day nei siti della Difesa per convincerli".

In particolare, "la Polizia l'11 e il 12 ottobre farà degli open day dedicati alle forze di polizia". Figliuolo ha definito utile l'iniziativa di Youtube di mettere al bando la propaganda no vax: "131.000 morti, alle loro famiglie va la mia solidarietà così come va a chi soffre del long Covid. La vaccinazione difende al 77% dal contagio, dall'ospedalizzazione al 92% e dalla terapia intensiva e dalla morte al 96%, questa è la scienza. Io girando ho trovato un'Italia responsabile, migliore di quanto si racconta in giro. C'è stata una rinascita sociale e questo mi fa contento. Ringrazio la mia squadra e chi lavora sul campo".