Brucia e crolla il ponte di ferro a Roma

AGI - Una parte del Ponte dell'Industria, conosciuto a Roma come Ponte di Ferro, e crollata a seguito del rogo scoppiato poco dopo le 23 di sabato in zona Ostiense,. Dai primi rilievi emerge come possibile causa dell'incendio lo scoppio di alcune tubature presenti nell'area. La sindaca Virgina Raggi, a quanto si apprende, si sta recando sul posto.