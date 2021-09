Covid: in Italia 3.212 nuovi casi e 63 morti, il tasso di positività 1,1%

AGI - Sono 3.212 i nuovi casi di Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in lieve aumento rispetto ai 2.985 di ieri; i tamponi effettuati sono 295.452 a fronte dei 338.425 precedenti, per cui il tasso di positività sale all'1,1% (ieri 0,9%).

Sempre nelle ultime 24 ore, i morti sono 63 (ieri 65), per un totale di 130.870 dall'inizio della pandemia. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

I ricoveri ordinari sono 3.317, con una calo di 101 rispetto ai 3.418 di ieri, mentre le terapie intensive sono 450 (nove in meno, con 23 ingressi del giorno).

La regione con il maggior numero di casi nelle ultime 24 ore è la Lombardia (438), davanti a Campania (316), Sicilia (278), Lazio (275) ed Emilia Romagna (258). Il numero totale dei casi da inizio pandemia sale a 4.668.261.

I dimessi/guariti sono 6.042 in più rispetto a ieri (totale 4.441.412), gli attualmente positivi 2.893 in meno (totale 95.979). In isolamento domiciliare figurano 92.212 persone.