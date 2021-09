Trovato morto nel Pavese Giacomo Sartori, era scomparso una settimana fa

AGI - È stato trovato morto Giacomo Sartori, il trentenne di Mel (Belluno) scomparso venerdì sera. Il cadavere è stato trovato nelle vicinanze della sua auto aziendale rintracciata due giorni fa a Casorate Primo (Pavia). Al momento gli investigatori dell'Arma propendono per il gesto volontario. Sono i corsi i rilievi e l'ispezione del corpo da parte del medico legale.

Il corpo senza vita di Sartori è stato trovato in un bosco che costeggia via Cascina Caiella. L'uomo era stato visto per l'ultima volta la sera di venerdì 17 settembre dopo aver trascorso la serata con degli amici in un'enoteca di via Vittorio Veneto a Milano. Intorno alle 23 e 30 si è allontanato manifestando solo un leggero turbamento per il furto subito in precedenza dello zaino con all'interno il portafoglio, documenti e il pc aziendale. Da quel momento non si sono avute più sue notizie se non quelle del passaggio nella notte tra venerdì e sabato al casello di Motta Visconti (Pavia) con la sua auto aziendale, Volkswagen Polo. Alle 7.15 di sabato 18 è stato acceso per l'ultima volta il suo telefono.