Nuovi casi di Covid in calo, tasso di positività scende all'1,5%

AGI - Nelle ultime 24 ore sono 5.193 i nuovi casi di Covid in Italia, in calo rispetto ai 5.621 di ieri; aumenta sensibilmente il numero dei tamponi effettuati (333.741 a fronte dei 286.028 di ieri) per cui il tasso di positività scende a 1,55% (ieri era 1,96%).

I decessi di oggi sono 57 (ieri 62), per un totale di 129.885 da inizio pandemia.

E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

I ricoveri ordinari sono 4.117, in calo di 47 unità rispetto a ieri, i pazienti in terapia intensiva 547 (-1) con 40 ingressi del giorno (ieri erano stati 37).

La regione con più casi odierni è ancora la Sicilia con 770 contagi, seguita da Lombardia e Veneto (+596 per entrambe), Emilia Romagna (+499) e Campania (+440). I casi totali salgono così a 4.601.749.

I guariti sono 5.997 (ieri 6.984) per un totale dall'inizio della pandemia di 4.344.238.

Il numero delle persone attualmente positive cala per il settimo giorno di fila, 863 in meno (ieri -1.429) e sono 127.626 in tutto, di cui 122.962 in isolamento domiciliare.