Covid: 3.674 nuovi casi e 24 morti, la positività schizza al 5%

AGI - Sono 3.674 i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 5.664 di ieri e i 4.200 di lunedì scorso. Un accenno di calo dunque, condizionato però dal post-Ferragosto: i tamponi sono infatti 74.021, 86mila meno di ieri e 26mila meno di sette giorni fa, tanto che il tasso di positività schizza dal 3,5% al 5%. I decessi sono 24 (ieri 19), per un totale di 128.456 vittime dall'inizio dell'epidemia . E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Ancora in crescita i ricoveri: le terapie intensive sono 20 in più (ieri +12) con 32 ingressi del giorno, e salgono a 404, mentre i ricoveri ordinari aumentano di 172 unità (ieri +61), per un totale di 3.334.

Sicilia la regione con più casi

La regione con più casi odierni è ancora la Sicilia, in aumento da giorni, con 881 contagi, seguita da Toscana (+527), Emilia Romagna (+458), Lazio (+419) e Veneto (+291). I casi totali salgono così a 4.444.338. I guariti sono 3.477 (ieri 3.580), per un totale dall'inizio della pandemia di 4.187.186. Gli attualmente positivi aumentano di 168 unità (ieri +2.062), e sono 128.696 in tutto, di cui 124.258 in isolamento domiciliare.