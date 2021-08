Una ragazza di 15 anni uccide la madre durante una lite 

AGI - Tragico fatto di sangue a Treviglio, in provincia di Bergamo, dove una ragazza di 15 anni ha ucciso la madre al termine di una lite. L'arma utilizzata per il delitto è stato un coltello da cucina.

L'omicidio è avvenuto nella tarda serata di ieri, mentre la madre (43 anni) è morta poco dopo essere stata colpita alla schiena. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, allertati dalla stessa ragazza, che ha aspettato i militari nell'abitazione dove si è consumato il delitto (in via Bernardino Butinone).

La 15enne è stata già sentita per ricostruire i fatti, assistita da uno specialista come si fa sempre in questi casi da uno specialista.