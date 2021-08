Landini, non sono accettabili sanzioni ai lavoratori senza Green pass 

AGI - "Sia chiaro, il sindacato sta invitando tutti i lavoratori a vaccinarsi e non abbiamo nulla di principio contro il Green Pass, ma in nome di ciò non è accettabile introdurre una logica punitiva e sanzionatoria nei confronti di chi lavora": ad affermarlo è il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, che in un'intervista a Repubblica critica le multe previste nel decreto per il personale scolastico che si presenti al lavoro privo di Green Pass e la norma che di fatto equipara le mense aziendali ai ristoranti.

Una mensa aziendale non pè il ristorante

"Mi domando se chi ha deciso questa regola sia stato negli ultimi tempi dentro una mensa aziendale", si è chiesto Landini.

"Beh, dovrebbe andarci" perché "dopo i protocolli sulla sicurezza che abbiamo sottoscritto attraverso il distanziamento, l'uso delle mascherine, la sanificazione, lo smart working e diversi turni di lavoro, i luoghi di lavoro sono sicuri.

Nessuno può sostenere che gli uffici o le fabbriche costituiscano oggi potenziali focolai per la diffusione del virus. Non deve passare il messaggio sbagliato che i vaccini e il Green Pass, pur fondamentali, da soli siano sufficienti a sconfiggere il virus. Non è così, purtroppo".

Le proposte della Cgil

"Noi proponiamo una grande campagna di informazione e sensibilizzazione perché le persone si vaccinino", ha concluso Landini, "da tempo chiediamo di rafforzare e mettere in sicurezza il trasporto pubblico locale, le ferrovie regionali, di superare il sovraffollamento delle classi anche attraverso nuove assunzioni di personale docente. Invece rischia di rimanere tutto fermo allo scorso anno".