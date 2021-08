Sul web disapprovazione all’80% per le nuove, possibili restrizioni

AGI - Il green pass obbligatorio per treni, navi e aerei, che il Governo potrebbe approvare nel prossimo decreto in programma giovedì, fa discutere, innesca polemiche, provoca divisioni; così come si discute dell’eventuale obbligo vaccinale per i docenti e il personale scolastico.

Anche tra le forze politiche che sostengono il Governo, attualmente, non c’è un ampia maggioranza condivisa sull’estensione degli obblighi per contenere la diffusione da COVID-19. Nella Lega si registra disapprovazione, alcuni parlamentari del Carroccio hanno partecipato alla fiaccolata contro il passaporto vaccinale causando malumori all’interno del partito. Seduta sospesa in Parlamento a causa della protesta alla camera dei deputati di Fratelli d’Italia che esponevano cartelli con scritto “no green pass”.

Sul web l’andamento delle conversazioni è costante, non si osserva una caduta dell’interesse sul tema, sebbene il picco massimo dell’attenzione e dell’engagement si registrano in concomitanza della proposta del Presidente francese Macron, di rendere la vaccinazione obbligatoria.

Tuttavia nelle piazze italiane le manifestazioni di protesta di moltiplicano e si fanno sentire, così come sui social dove la disapprovazione per ulteriori limitazioni alla circolazione e obblighi alla vaccinazione provocano alti livelli di disapprovazione e rabbia, superando l’80% delle emozioni ricavabili all’interno delle conversazioni, con gli algoritmi di intelligenza artificiale di Kpi6*. Di conseguenza i protagonisti su Twitter più menzionati e attivi sono proprio i politici più dubbiosi e ostili a nuove misure obbligatorie, come Claudio Borghi della Lega e Francesco Lollobrigida di Fratelli d'Italia.

La prima volta che Macron ha parlato di Green Pass. Notate come era teso. L'ha ideato lui (o quanto meno uno dei suoi) e non vedeva l'ora di metterlo in azione. Se anche avesse sentito uno starnuto in strada l'avrebbe fatto scattare. E noi gonzi dietro...https://t.co/BpuSCAqgVv — Claudio Borghi A. (@borghi_claudio) July 24, 2021

Protesta dei deputati di #FratellidItalia poco fa in Aula alla Camera per dire no al green pass, uno strumento ideologico e illiberale che penalizza alcune categorie produttive della Nazione e discrimina i cittadini italiani! #nogreenpass pic.twitter.com/dTMn6HqbZZ — Francesco Lollobrigida (@FrancescoLollo1) July 29, 2021

A favore del green pass, troviamo i principali partiti del centro sinistra - da Italia Viva al PD - che hanno accolto in maniera complessivamente favorevole la decisione riguardante l’obbligo del green pass.

