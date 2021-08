Attacco hacker al sito della Regione Lazio, irraggiungibile il sito per prenotare il vaccino

AGI - Il sito della Regione Lazio (regione.lazio.it) non è raggiungibile, così come quello per la prenotazione dei vaccini (prenotavaccino-covid.regione.lazio.it). La Regione in mattinata sul proprio profilo Twitter ha annunciato un attacco hacker in corso sul proprio portale.

È in corso un attacco hacker al ced regionale. Sono in corso tutte le operazioni di difesa e di verifica per evitare il potrarsi dei disservizi. Le operazioni relative alla vaccinazioni potranno subire rallentamenti. Ci scusiamo per il disagio indipendente dalla nostra volontà. — Regione Lazio (@RegioneLazio) August 1, 2021