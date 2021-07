Covid: in Italia 5.696 casi e 15 morti, tasso positività a 2,3%

Sin dall'avvio della campagna vaccinale la Regione Lazio ha messo in piedi presidi in tutto il territorio raggiungendo anche fragili e senza fissa dimora con hub, medici di base, farmacie, camper in giro nei piccoli centri e, infine, il primo punto vaccini d'Europa all'interno dello scalo aeroportuale di Fiumicino senza prenotazione