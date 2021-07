Rogo nell'Oristanese, fiamme nel centro abitato di Cuglieri

AGI - E' allarme per l'incendio divampato in giornata nell'Oristanese, in Sardegna. Le fiamme hanno raggiunto il centro abitato di Cuglieri dove sono in corso le evacuazioni. Lo riferisce all'AGI la Sala operativa della stazione del Comando dei Vigili del Fuoco di Oristano spiegando che il rogo sta interessando anche Santulussurgiu, Santa Caterina e Scano Montiferru. "La situazione è invece sotto controllo a Villa Urbana", spiega il comando.

Alcuni edifici sono stati attaccati dal fuoco nel centro abitato di Cuglieri. Sul posto addetti della forestale, dei vigili del fuoco, forze dell'ordine e tanti volontari. Numerosi residenti sono stati fatti evacuare e sono stati trasportati nei vicini comuni di Bosa e Sennariolo diversi anziani ospitati in una struttura.