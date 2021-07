Le discoteche restano chiuse

AGI - Le discoteche rimarranno chiuse. È la decisione presa dal Consiglio dei Ministri dopo l'orientamento emerso durante la cabina di regia sul nuovo dl Covid. Ci saranno ristori, ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in conferenza stampa, ma l'opposizione parla di "pietra tombale di tantissime aziende del settore che non riusciranno a riprendersi". Secondo Marco Osnato, parlamentare di Fratelli d'Italia e responsabile nazionale del dipartimento Commercio,"questa decisione comporterà un ulteriore pericolo per la salute dei giovani che, invece di andare a divertirsi in luoghi controllati e protetti, frequenteranno ritrovi clandestini a rischio focolai".