Autobus precipita a Capri, una decina di feriti

AGI - Un autobus di linea è precipitato a Capri a Marina Grande nei pressi del lido Le Ondine. Un volto di diversi metri e poi lo schianto. Ci sono diversi feriti, tra cui una comitiva di romani. Sul posto ambulanze e soccorritori.

Sul minibus c'erano almeno 10 persone. Forse per la velocità e per una curva a gomito l'autista ha perso il controllo. Il mezzo ha sfondato una ringhiera di ferro e dopo un volo di venti metri si e schiantato in un canale a ridosso della tettoia di un lido. Due feriti sarebbero in condizioni serie.