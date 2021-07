Sequestrata e violentata in autostrada dall'ex compagno

AGI - Sequestrata e stuprata dall'ex compagno in A1 mentre torna a casa per le ferie. Un quarantenne ha rintracciato la sua ex fidanzata, residente a Rimini ma anch'essa nativa della Campania, con la forza l'ha costretta a salire in auto e quindi ha messo in atto il suo proposito.

A strapparla alla violenza è stata una pattuglia della polizia stradale in servizio lungo la corsia sud dell'A1, nel tratto compreso tra Cassino e Caianello. Gli agenti hanno notato la macchina ferma in una piazzola di sosta nel tratto Casertano ed hanno visto all'interno una donna che si dimenava e piangeva. Era in atto lo stupro. Non appena i poliziotti hanno aperto la portiera la vittima è scappata tra le loro braccia seminuda e piangente. Al pronto soccorso del 'Santa Scolastica' di Cassino è stata accertata la violenza. L'uomo è stato subito bloccato e poi trasferito nel carcere di Rebibbia, a Roma.