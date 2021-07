I casi di Covid in Italia sono quasi il doppio di ieri, ma la positività è scesa al 1,6%. I morti sono 10

AGI - Sensibile aumento oggi dei nuovi casi di Covid in Italia: sono 3.558 rispetto a ieri, +1.486. Molto contribuisce a questo dato il balzo del numero dei test effettuati: 218.705 contro gli 89.089 di ieri, tanto che la positività scende all'1,62% dal 2,3 di ieri.

Il numero di morti è oggi pari a 10, tre in più rispetto a 24 ore fa, portando a 127.884 il numero di vittime dall'inizio dell'epidemia in Italia. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del Ministero della Salute.

In salita anche oggi il numero di ricoveri nelle terapie intensive: sono in tutto 165 (+3 su ieri), però con 11 nuovi ingressi contro i 16 di ieri. Il numero di ricoverati nei reparti ordinari è pari a 1.194, con un incremento di 6 unità.

Il numero di persone attualmente positive al Covid in Italia è di 49.310 contro le 47.525 di ieri; le persone in isolamento domiciliare sono 47.951, con un incremento di 1.776 (ieri ne risultavano 46.175). Il numero totale di persone dimesse guarite è ora di 4.115.889 (ieri risultavano 4.114.129). Il totale di persone finora sottoposte a test in Italia è di 30.384.547.

Quanto alla distribuzione geografica, anche oggi - terzo giorno di fila - è il Lazio la regione con il maggior numero di nuovi casi: 681 (ieri 434), seguito dal Veneto con 600 (ieri 238), dalla Sicilia con +552 (ieri 300), quindi Lombardia con +407 (ieri 208). Nessun nuovo caso in Friuli Venezia Giulia e in Molise.