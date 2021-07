Tragedia a Carini, un ragazzo di 12 anni è morto schiacciato dalla porta di calcetto

AGI - Un ragazzino di 12 anni è morto travolto da una porta di un campo di calcetto. È successo questo pomeriggio a Carini, in provincia di Palermo. Secondo una prima ricostruzione il dodicenne sarebbe stato travolto dalla porta e colpito in testa. Sarebbe morto all'istante. Il campo si trova tra via Aldo Moro e il cimitero comunale. Ad avvertire i soccorsi gli amici. Non ancora chiarita la dinamica, sul posto la polizia municipale, i carabinieri e personale del 118.